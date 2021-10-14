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البنك المركزي اليمني يحذر من عمليات استنزاف واسعة للعملات الأجنبية

البنك المركزي اليمني يحذر من عمليات استنزاف واسعة للعملات الأجنبية
الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

حذر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بصنعاء، من عمليات استنزاف واسعة للعملات الأجنبية يقوم بها مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في محافظة مأرب وتهريبها إلى الخارج.

العالم-الیمن

وكشف المصدر ، عن إقدام مرتزقة العدوان في محافظة مأرب على عمليات استنزاف واسعة للعملات الأجنبية وتهريبها إلى محافظات أخرى وإلى الخارج.

وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان في مأرب يقومون بإخراج المبالغ التي اكتنزوها من العملات غير القانونية عبر النهب والفساد المنظم ويحولونها إلى عملات أجنبية.

ودعا المصدر شركات ومنشآت الصرافة في محافظة مأرب والمحافظات المجاورة إلى الاحتفاظ بأرصدتهم من العملات الأجنبية وعدم المجازفة ببيعها للمرتزقة مقابل أسعار مغرية من العملة غير القانونية التي يقدمها المرتزقة.

وحمل المصدر العدوان ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتصاعد والمستمر للريال والذي سيلقى بظلاله على الوضع المعيشي في المحافظات المحتلة بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص.

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