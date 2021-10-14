"كمائن الفتنة" و "الدم برقبتك يا بيطار".. اللبنانيون يطالبون بمحاسبة القتلة

العالم - نبض السوشيال

وبحسب الاعلام اللبناني المحلي وشهود عيان ومقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل فإن المتظاهرين الذين كانوا في طريقهم للمشاركة في التجمع امام قصر العدل استنكاراً لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وقعوا ضحية لكمين وإطلاق نار كثيف في منطقة الطيونة التي تعتبر معقلا لحزب القوات اللبنانية ما أدى الى سقوط شهداء.

من جانبه قال الجيش اللبناني في بيان له "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".

وأعلن حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك عقب أحداث اليوم، أن "هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا ‏وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة".

وأضاف البيان:"حركة أمل وحزب الله يدعون الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع ‏لإيقاف هؤلاء المجرمين كما يدعون جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم ‏الانجرار إلى الفتنة الخبيثة.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشاطا كبيرا حول القضية حيث اعتبر الناشطون الحادثة محاولة لإشعال الفتنة وحرب أهلية في لبنان، ووصلت وسوم #كمين_قوات_الغدر في إشارة الى المسلحين المرتبطين بـ"القوات اللبنانية" إضافة الى وسوم #كمائن_الفتنة و #الدم_برقبتك_يا_بيطار في إشارة الى القاضي طارق بيطار الذي اتهمته عدة تيارات لبنانية بتسييس التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت حيث ظهر وسم #لن_يتكرر_سيناريو_2005_في_لبنان في إشارة الى حكم المحكمة الدولية حول اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005 حيث تم تسييس الحكم لتنتهي المحكمة بعد 15 عاما بالاعتماد على "اتصال مزعوم" و"سلسلة تكهنات" الى اتهام قيادي في المقاومة الاسلامية بالمسؤولية عن التفجير دون أي دلائل تذكر.

jamal cheaib غرد قائلا:

كنا نتوقع كل شيء الا ان ينصب #كمين_قوات_الغدر لمتظاهرين مدنيين، #جعجع لم يشبع من الدم بعد.

souheil diab سهيل دياب رأى ان:

وقوع شهداء وجرحى لمتظاهرين سلميين وبرصاص قنص من منطقة عين الرمانة معروفة السيطرة الحزبية والتي يقوم مسلحوها بحراسات ودوريات مستمرةهناك ! يفترض فضحهم وتطويقهم بسرعة من قبل الجيش ووأد الفتنة والخراب الموكل تنفيذه اليهم… #كمين_قوات_الغدر

"علي شعيب" قال:

#الجيش_اللبناني في بيان رسمي تحدث عن تعرض متظاهرين لإطلاق نار ، ووسائل اعلامية لا زالت تتحدث عن اشتباك مسلح !!

حساب" المُلتقى المقاوم" أعاد نشر تغريدة لقيادي في حزب القوات وعلق قائلا:

نائب القوات يعترف بالكمين المدبر... #كمين_قوات_الغدر

"آلاء" نشرت صورا للشهداء الذين سقطوا في الكمين.

شهداء الغدر ...بأمان الله

"بَتُولْ" غردت عن الشهيد محمد السيد قائلة:

من دافع عن الوطن خارج حدوده يقتله الوطن بين احضانه الشهيد الذي عجزت عنه ايدي المسلحين في حلب وطالته ايادي أميركا في لبنان - الشهيد محمد السيد

"حسين زين الدين" رأى ان:

حماية المتظاهرين مسؤوليّة الأجهزة الأمنيّة..!

"Fatimahadi#وفتحٌ_قريب" حساب قال:

{وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً}

"Kawsar@e.m" غرد قائلا:

كعادتك الإجرامية تقمع المظاهرات السلمية و تنصب كمين الغدر للمتظاهرين وتطلق الرصاص ويسقط جرحى وشهداء. لماذا؟ فقط لأنهم تعارضوا مع مصالحك السياسية، اهذه هي حرية التعبير التي تدعيها؟!!

"Nanou" قالت:

لو طارق البيطار يملك ذرة من الشرف عليه ان يتنحى الليلة احتراماً لدماء الشهداء والجرحى بس هيك #الدم_برقبتك_يا_بيطار

"hawraa yassin" قال:

رسميا القوات اللبنانية الصهيونية تتبنى كمين #الطيونة الذي اودى بحياة عدد من الشهداء واصابة عدد من الجرحى والجيش في بيانه اكد ان المتظاهرين قد تعرضوا لاطلاق نار من قناصين #مش_هينة_تكون_قوات #كمين_قوات_الغدر #كمين_الطيونة #الدم_برقبتك_يا_بيطار

"حسيبة الأمين" غرد قائلا:

لما يصير الهدف هو المقاومة بيكون آخر الدواء الكي

"انسان عادي ... محمد" قال:

#لن_يتكرر_سيناريو_2005_في_لبنان الفتنة الأمريكية في لبنان ميتة قبل ان تولد وللمقاومة قول الفصل .