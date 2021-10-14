طيران العدوان السعودي يواصل غاراته على محافظتي مأرب والجوف

العالم-اليمن

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 39 غارة عدائية على ثلاث مديريات بمحافظة مأرب، حيث استهدف مديرية العبدية بـ 28 غارة، وشن 5 غارات على مديرية صرواح بمأرب، فيما شن 6غارات على مديرية الجوبة بذات المحافظة.

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان غارة على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف.

اما في محافظة الحديدة فسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة ، 192 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن بين الخروق تحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء اللحية والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتا وغارة لطيران تجسسي على اللحية و11 خرقا بقصف مدفعي و143 خرقا بالأعيرة النارية.