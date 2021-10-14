شاهد.. انعدام الامن الشخصي في داخل كيان الاحتلال

العالم - خاص العالم

وأضاف عواضة خلال مشاركته في برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن مستوى فقدان الأمن الذاتي والأمن الشخصي في داخل كيان الاحتلال اصبح يتحدثون عنه في الاعلام بشكل واضح ورؤساء البلدية يتحدثون بشكل مباشر عن هذا الامر ويشيرون اليه.

وأكد عواضة بأن هذا الامر هو اقرار بمستوى كبير جدا من الجريمة في داخل كيان الاحتلال واذا كانت نسبة الشكاوى التي تقدم الى الشرطة الاسرائيلية تقدر بحوالي الف شكوى يوميا يتم اغفال عديد من الشكاوى بدون الوصول الى النتيجة.

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يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5849833/