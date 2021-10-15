بوينغ تكشف عيبا جديدا في طائرتها "دريم لاينر 787"

العالم - الأميرکيتان

وزعمت الشركة إن المشكلة المتعلقة بالجودة لا تؤثر على سلامة الرحلات، مضيفة أنها أبلغت إدارة الطيران الاتحادية بالأمر.

وستُستبدل هذه الأجزاء المعيبة في الطائرات التي لم تسلم بعد في حين ستقوم "بوينغ" بعملية مراجعة للطائرات العاملة بالفعل على أن تحصل على تأكيد بالصلاحية من إدارة الطيران الاتحادية.

وعثرت "بوينغ" على ذلك العيب بينما تواجه مشكلات أخرى في طائرتها "787" تسببت في خفض الإنتاج ووقف التسليم منذ مايو.

وبدأت المشكلات في سبتمبر 2020 عندما قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها تحقق في عيوب في الصناعة.

وتمكنت "بوينغ" من استئناف تسليم طائرات "787" في مارس بعد توقف خمسة أشهر، لتوقفه مجددا في مايو بعدما أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف بشأن طريقة فحصها المقترحة.

وقالت الإدارة في يوليو إن بعض طائرات "دريم لاينر" بها مشكلة في جودة التصنيع قرب مقدمة الطائرة وينبغي حلها قبل أن يتسنى لـ"بوينغ" تسليمها للزبائن.