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اليابان تعزز قدرات أسطولها البحري بغواصة "الحوت الأبيض"

اليابان تعزز قدرات أسطولها البحري بغواصة
الجمعة ١٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن اليابان ستبدأ اختبارات على غواصة جديدة طورتها لصالح سلاح البحرية في جيشها.

العالم- اسيا والباسفيك

وأشار الموقع إلى إن حوض بناء السفن التابع لشركة Kawasaki Heavy Industries اليابانية شهد في 14 أكتوبر الجاري احتفالية خصصت لإنزال غواصة جديدة من فئة Taigei إلى المياه.

وتبعا للموقع فإن الغواصة التي أطلق عليها اسم "الحوت الأبيض" تنتمي لفئة غواصات Taigei الجديدة المعدلة، وأن اليابان تخطط لتزويد سلاح بحريتها بسبع غواصات من هذا النوع، إذ أنزلت أولى هذه الغواصات إلى المياه عام 2018، ويفترض أن تدخل الخدمة لصالح الجيش الياباني عام 2022.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Taigei الجديدة 84 مترا، وعرضها 9.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3000 طن، ويمكنها نقل طاقم مكون من 70 شخصا، وما تزال بقية الخصائص التقنية والقتالية لهذه الغواصات غير معلنة بشكل رسمي حتى الآن.

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اليابان تعزز قدرات أسطولها البحري بغواصة "الحوت الأبيض"