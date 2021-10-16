لأي مدى تقلق الانعطافة بالعلاقة الاردنية السورية كيان الاحتلال؟

العالم- خاص بالعالم

وقال شديد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": الان في ظل الحالة العدائية والصدام ما بين كيان الاحتلال الاسرائيلي من جهة وسوريا ومحور المقاومة الذي تنتمي اليه، يسعى الاحتلال بابقاء الحالة التي سادت العلاقة السورية الاردنية خلال السنوات الثمان الاخيرة ان تستمر الى مالا نهاية.

واعتبر شديد، ان الضربة الاسرائيلية في الليلة الماضية على الاراضي السورية، ليست مرتبطة بتراجع حدة التوتر ما بين الاردن من جهة وسوريا وايران، بقدر ما هي جزء من السياسة الاسرائيلية ذاهبة باتجاه العمل الاقصى في سبيل منع ان تكون سوريا جزءا مهماً وقويا من محور المقاومة.

وشدد شديد، على ان الانعطافة في العلاقة الاردنية السورية مرده الى ان موازين القوى داخل سوريا تغيرت كثيراً ولم تكن كما كانت في عام 2012 و2013 عندما راهنت الكثير من الاطراف داخل وخارج سوريا على ان الدولة انتهت وستنتهي، وبالتالي هذا المشروع قد فشل، مشيراً الى ان الاردن يرى ان له حدود ومصالح وقد تأثر كثيراً نتيجة غلقها، ورأت عمّان ان مصلحة الاردن تتطلب اعادة نظرة جذرية في العلاقة مع سوريا، باعتبار ان الاردن هو المستفيد الاكبر من فتح الحدود مع سوريا.

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