لاتسيو وجها لوجه أمام إنتر ميلان في قمة نارية بالدوري الإيطالي اليوم

العالم - رياضة

يدخل إنتر ميلان المباراة بحثا عن النقاط الثلاث والتقدم خطوة نحو قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين وبدون هزيمة، مسجلا 22 هدفا وتلقى 8 ، كأفضل فريق أحرز أهداف خلال مشوار الكالتشيو حتى الآن.

فيما يتواجد لاتسيو في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 2 وخسارة مثلهما وتسجيل 15 هدفا وتلقى 12.

ويعانى لاتسيو من أزمة دفاعية كبرى خاصة وأن مرماه تلقى 12 هدفا كأسوأ فريق من المتصارعين على قمة الدوري الايطالي للموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"الإيطالية، إن إدارة إنتر ميلان، قررت دفع 100ألف يورو، لاستئجار طائرة خاصة، من أجل سرعة نقل لاوتارو مارتينيز مهاجم النيراتزوري، من أمريكا الجنوبية بعد انتهاء مشاركته مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم المؤهلة للمونديال.

وأضافت، أن مسئولي إنتر ميلان، قرروا استئجار طائرة خاصة، من أجل إعادة لاوتارو بأقصي سرعة ممكنة، خاصة وأن المسافة تصل إلى أكثر من 25 ألف كم للوصول إلي إيطاليا واللحاق بمباراة لاتسيو.

وأكملت، أن سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، يأمل في تواجد لاوتارو مارتينيز ضد لاتسيو، بشكل أساسي في المباراة المرتقبة السبت المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمي: هاندانوفيتش.

الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني، دومفريز.

خط الوسط: باريلا، بروزوفيتش، فيسينو، ديماركو.

الهجوم: دجيكو، لوتارو مارتينيز.