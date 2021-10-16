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فيديوغرافيك.. داعش يستهدف المدنيين في مساجد أفغانستان

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

استشهد 62 شخصا، وجرح اكثر من تسعين آخرين في هجمات انتحارية استهدفت مسجدا في مدينة قندهار جنوبي افغانستان أثناء صلاة الجمعة. وتبنت جماعة داعش الوهابية الاعتداء الإرهابي.

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