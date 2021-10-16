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علاقة السعودية بأمريكا هي علاقة غير منطقية لهذا السبب..

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج" المحميات" الذي يبث على قناة العالم طبيعة العلاقة التي تجمع ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية، والتي تعتبر علاقة غير طبيعية وغير منطقية وعلاقة الرئيس الامريكي جو بايدن بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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