السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أسرى حماس: لن نسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتماؤه

أسرى حماس: لن نسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتماؤه
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس داخل سجون الاحتلال، السبت، أنها لن تسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتماؤه التنظيمي وستكون سدا منيعا في التصدي للسجان والحفاظ على منجزات الحركة الأسيرة.

العالم - فلسطين

وقالت الهيئة في تصريح، إن الأسرى جميعًا يقفون صفًا واحدًا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية، خاصة ما يتعرض له أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

كما شددت على أنها لن تقف وكل مكونات الحركة الأسيرة مكتوفي الأيدي أمام مماطلة وتلكؤ إدارة سجون الاحتلال في تنفيذ ما تم التفاهم عليه حول عودة أوضاع السجون إلى ما كانت عليه قبل السادس من سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.

ويواصل 250 أسيرًا من كوادر حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع تواليا، لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقّهم.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الأسرى مستمرون في إضرابهم، وستشهد الأيام المقبلة انضمام أفواج جديدة من الأسرى في حال عدم استجابة إدارة سجون الاحتلال لمطالبهم.

وجاءت خطوة الإضراب، المستمرة بدعم من الفصائل كافة، والتي واصلت على مدار الفترة الماضية حواراتها وبرنامجها النضالي، في محاولة لوقف القيود التعسفية لإدارة السجون.

وفي حال عدم استجابة الإدارة لمطلب الأسرى الأساس فيما يتعلق بأسرى الجهاد الإسلامي، فإن مجموعات أخرى ستنضم للإضراب.

وشرعت إدارة السجون بفرض جملة من الإجراءات التنكيلية المضاعفة على الأسرى، عقب تمكن أسرى "نفق الحرية" الستة من كسر قيدهم في سجون "جلبوع" في 6 أيلول سبتمبر المنصرم.

واستهدفت الإجراءات أسرى الجهاد خاصة من خلال عمليات نقلهم وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من قيادات الأسرى إلى التحقيق.

وتشمل مطالب الإضراب عودة أسرى الجهاد الإسلامي إلى أقسامهم وغرفهم في السجون، وتجميع أبناء الحركة في رامون ومجدو وعوفر في ثلاثة أقسام فقط.

كما تشترط المطالب عودة أسرى الجهاد من العزل والزنازين إلى الأقسام التي كانوا فيها، ووقف النقل التعسفي للأسرى، وإنهاء الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تنتهجه سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويقرر بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويمدد لمرات عديدة.

وأمس، حذرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي من اختبار صبر الفلسطينيين ومقاومتهم من خلال المساس بالأسرى وإيذائهم.

وخلال بيان مشترك، صدر عقب اجتماع بين نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، وأمين عام الجهاد الإسلامي زياد النخالة، حملت الحركتان، الاحتلال "النتائج المترتبة عن هذه السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو التصعيد".

وشددتا على رفض السماح لسلطات الاحتلال بالاستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون.

روابط ذات صلة

أقدم وأحدث أسير فلسطيني مضرب عن الطعام

الجهاد الإسلامي: نثق بأسرانا و الاحتلال لن ينال من عزيمتهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أنقرة تطالب المسلحين الموالين لها شمال سوريا بالتأهب التام

السيد نصرالله يستقبل الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت

بمشاركة 5 ملايين زائر.. نجاح خطة زيارة الإمام العسكري (ع)

أسرى حماس: لن نسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتماؤه

وفد من حزب الله يزور دمشق معزياً بوفاة القيادي فلسطيني

شاهد..مدير مكتب قناة العالم في بغداد يكشف آخر مستجدات نتائج الانتخابات العراقية