اللبنانيون في انتظار كلمة "الامين على الدماء"

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ولا تزال هنالك العديد من الوسم التي تتفاعل مع الاحداث الاخيرة في الطيونة، وهي "#شهداء_غدر_القوات ، #كمين_قوات_الغدر ، #للوطن_حكيم_مجرم ، سمير جعجع ، #الامين_علي_الدماء "

النشطاء دشنوا وسم "الامين على الدماء" عقب اعلان عن تحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله حول الأحداث الأخيرة، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف من مساء بعد غد الاثنين.

وعلى خط التدهور الامني الخطير الذي كاد ان يدخل لبنان في حرب اهلية حقيقية، التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي، وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص.

وحول التحقيقات الجارية افادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أن التحقيقات الأولية في كمين الغدر الذي نفذته القوات اللبنانية في الطيونة، أسفرت عن توقيف تسعة عشر شخصا ممن ثبت تورطهم في هذا الكمين الذي أدى إلى سقوط سبع شهداء وعشرات الجرحى.

وعلى خط التداعيات يحضر تجمع المحامين في حزب الله لملف قضائي سيتحرك على اساسه لمحاسبة وملاحقة كل المتورطين بالمجزرة التي وقغت في الطيونة قبل يومين.

النشطاء عبر مواقع التواصل اكدوا على ان السيد نصرالله سوف يعيد الامور الى نصابها بخطابه سيد ، مشددين على التزامهم التام بكلام السيد نصرالله.

واشار النشطاء الى ان السيد نصر الله قائد عظيم يتسم بحسن التصرف واتخاذ المواقف المناسبة للرد على تلك الاحداث وانه سوف يحفظ الدماء الطاهرة.

وغرد صاحب حساب باسم "lancer" عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، "بالتأكيد هو أكثر الحريصين على الدماء، وقلبه يغلي حرارة على الشهداء، ولكنه لن يضيع دمائهم بردات الفعل غير المحسوبة والتي تُضيع الاهداف الاساسية التي استشهد من اجلها الشهداء".

وغرد "Hani Chahine PhD" : "وسنبقى نقول ونردد ونكرر حتى آخر نفس من عمرنا.. الحمدلله حمداً كثيرا على نعمة المقاومة وسلاح المقاومة وسيد المقاومة".

فيما غرد "MUJTABAA S" : "أمرنا أمرك و سنكون حيث يجب أن نكون".

وكتبت "Safo Sayed" في تغريدة لها : "كلنا ناطرين يا سيد الكلام وسيد الموقف وسيد الحق وسيد المقاومة ".

بينما غرد صاحب حساب "Mimo" : "من يختار المواقف المناسبة في الظّروف المناسبة بالأساليب المناسبة يسمّى قائد".

وكتبت "marwa" في تغريدتها : "أن تكون ولائيًا يعني أن تفهم بالعمق وليس باللسان فقط.. ما هو التكليف، فإن سالت دمائنا و قيل صبرًا.. فصبرا، وإن قيل حربًا فحربا . وكلاهما تكيلف .. بإنتظار #فصل_الخطاب الاثنين ٨:٣٠ مساءً بتوقيت #الأمين_على_الدماء فنحن #مع_حزب_الله و سِلمًا حربًا بايعناه".