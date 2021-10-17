محافظ مأرب يتفقد الأوضاع في مديرية العبدية المحررة

العالم - اليمن

واطلع المحافظ طعيمان خلال زيارته لعدد من القرى والمنشآت العامة، على الدمار الذي خلفه قصف العدوان ومرتزقته على المباني الحكومية ومنازل المواطنين ومزارعهم.

واستمع من قيادات المجلس المحلي بالمديرية إلى شرح حول جهود تطبيع الأوضاع، وتشغيل المشاريع والمرافق الخدمية.

وأشاد المحافظ طعيمان خلال لقائه بعدد من وجهاء ومشائخ مديرية العبدية، بمواقف أبناء العبدية وإنحيازهم للوطن، ورفضهم تواجد العملاء والخونة في مناطقهم، مثمنا مشاركتهم وتضحياتهم إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في تحرير المديرية.

وأكد أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار وترسيخ دعائم السلام في المديرية.

واستنكر محافظ مأرب، استمرار العدوان في قصف البنية التحتية وممتلكات المواطنين.