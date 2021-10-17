بالفيديو.. حارس مرمى يضرب زميله بعنف في الملعب!

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وفي الدقيقة 80، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم جلينتوران بهدفين لهدف، نجح كوليرين في إدراك هدف التعادل، عن طريق كاثير فريل، ومعها حدثت واقعة لا تتكرر كثيرا في عالم كرة القدم.

فبعد تلقي شباكه للهدف، فقد الحارس العملاق مكاري، أعصابه وظهر غاضبا، ليتوجه نحو زميله بوبي بيرنز، الذي ارتكب خطأ في بداية لعبة هدف التعادل، ودفعه بقوة ليسقط على الأرض وانهال عليه بالضرب، وحاول سحبه من قميصه قبل أن يتدخل لاعبو جلينتوران ويفصلوا بينهما.

وتدخل بعدها الحكم، ليشهر البطاقة الحمراء للحارس مكاري، وأكمل فريقه العشر دقائق المتبقية بعشرة لاعبين وخرج بنقطة التعادل.

وحاول ميك ماكديرموت، مدرب جلينتوران، التقليل من الواقعة، وقال إن مكاري سارع بالاعتذار عن تصرفه الذي أثار ضجة في مواقع التواصل.

يذكر أن مكاري، البالغ عمره 29 عاما، سبق له خوض تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون، بينما أمضى بيرنز (22 عاما)، موسما واحدا في الدوري الأسترالي مع نيوكاسل جيتس.