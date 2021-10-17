وزير الصحة يؤكد على تعزيز العلاقات الودية بين دول العالم للقضاء على كورونا

العالم - ايران

وجاءت تصريحات بهرام عين اللهي هذه اليوم الاحد في اجتماع سفراء الدول المتبرعة بلقاح كوفيد 19 وعدد من المدراء العامين بوزارة الخارجية الذي عقد في مبني الخارجية الايرانية بحضور ممثلي سفارات الدول الصديقة.

واشار الى المساعدات التي قدمتها هذه الدول لايران في ظل الظروف الناجمة عن تفشي كورونا وقال ان موقف هذه الدول سيبقي خالدا في ذاكرتنا.

وتابع عين اللهي "ان الظروف الناجمة عن تفشي كورنا في العالم تحتم علينا تعزيز العلاقات مع بعضنا البعض من أجل القضاء على هذا المرض في العالم".

وتاكيدا على اهمية الحفاظ على الصحة لجميع شعوب العالم اكد علينا ان نساعد بعضنا البعض لكي يتمتع جميع الشعوب بالصحة.

