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وزير الصحة يؤكد على تعزيز العلاقات الودية بين دول العالم للقضاء على كورونا

وزير الصحة يؤكد على تعزيز العلاقات الودية بين دول العالم للقضاء على كورونا
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

 شدد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي على ضرورة تعزيز العلاقات الودية بين الدول للقضاء على فيروس كورونا في العالم وقال: "يجب أن يتمتع الناس في جميع البلدان بصحة جيدة".

العالم - ايران

وجاءت تصريحات بهرام عين اللهي هذه اليوم الاحد في اجتماع سفراء الدول المتبرعة بلقاح كوفيد 19 وعدد من المدراء العامين بوزارة الخارجية الذي عقد في مبني الخارجية الايرانية بحضور ممثلي سفارات الدول الصديقة.

واشار الى المساعدات التي قدمتها هذه الدول لايران في ظل الظروف الناجمة عن تفشي كورونا وقال ان موقف هذه الدول سيبقي خالدا في ذاكرتنا.

وتابع عين اللهي "ان الظروف الناجمة عن تفشي كورنا في العالم تحتم علينا تعزيز العلاقات مع بعضنا البعض من أجل القضاء على هذا المرض في العالم".

وتاكيدا على اهمية الحفاظ على الصحة لجميع شعوب العالم اكد علينا ان نساعد بعضنا البعض لكي يتمتع جميع الشعوب بالصحة.

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