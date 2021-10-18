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وزارة الدفاع الاميركية: أبواب الناتو مفتوحة أمام جورجيا وأوكرانيا

وزارة الدفاع الاميركية: أبواب الناتو مفتوحة أمام جورجيا وأوكرانيا
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن، سيؤكد خلال زيارته لكييف وتبيليسي على أن "أبواب الناتو مفتوحة" أمام أوكرانيا وجورجيا.

العالم - الاميركيتان

هذا وقال وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته إلى جورجيا، اليوم الاثنين، إن واشنطن ستعمل على دعم جورجيا في المجال العسكري من خلال تعزيز قدراتها الدفاعية.

وكتب أوستن على صفحته في "تويتر": "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة جورجيا على تقوية دفاعاتها وتعزيز التعاون في إطار التكامل الأوروأطلسي".

وفي وقت سابق صرح البنتاغون بأن وزير الدفاع سيبحث خلال زيارته إلى أوكرانيا وجورجيا آفاق عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المقرر أيضا أن يزور أوستن رومانيا أيضا، وسيناقش الوضع في البحر الأسود خلال جولته مع قادة الدول الثلاث.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "الدول الثلاث على حدود البحر الأسود، لذلك سوف يتحدث أوستن مع قادتها حول الأمن... وسيسعى إلى تعزيز التعاون بين هذه الدول".

كذلك من المقرر أن يلتقي أوستن بالجنود الأمريكيين المتمركزين في هذه الدول.

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