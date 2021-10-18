أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 18 اكتوبر 2021

ابرار ..

الوزیر عبد اللهیان یعبر عن قلقه إزاء إتساع دائرة تواجد وتحركات "داعش" والجماعات التكفيرية بأفغانستان

جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية تقف على عتبة تحرير محافظة مأرب الإستراتيجية بالكامل

قدس ..

ربيع يمني وخريف سعودي جبهة المقاومة اليمنية تحقق إنتصارات باهرة في مأرب

جمهوري اسلامي ..

تجمع لأساتذة وطلبة الحوزات العلمية في مدينة قم تنديدا بالجرائم الإرهابية الوحشية ضد الشيعة بأفغانستان

كيهان ..

الإعلان عن نتائج الإنتخابات البرلمانية في العراق وتصاعد الحتجاجات واجواء التنديد والطعون بها

اطلاعات ..

مظاهرات شعبية حاشدة في العراق تنديدا بنتائج الإنتخابات وسط شعارات الموت لأمريكا و"إسرائيل"

ايران ..

روسيا تؤكد أن مفاوضات بروكسل حول الإتفاق النووي مع إيران ليست بديلا عن مفاوضات فيينا

خراسان

المسؤول عن السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي يعترف بفشل أساليب الضغوط والتهديدات والحظر ضد إيران

رسالت ..

الرئيس الفرنسي ماكرون يعترف بإرتكاب فرنسا مجازر رهيبة بالجزائر لكنه يلتف على تقديم إعتذار

وطن امروز ..

الجيش اللبناني يفتح تحقيقا في جريمة إطلاق النار على متظاهرين بمنطقة الطيونة ببيروت

ابتكار ..

محافل رسمية عراقية تكشف عن طلب السعودية من إيران التوسط لوقف تقدم أنصار الله بمأرب

ارمان ملي ..

الرئيس السوري يعتبر الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان مؤشرا لإنحسار دور ونفوذ أمريكا بالمنطقة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sdجوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن اليمني في مقالها، مأرب معبر إنتصار أنصارالله بالحرب باليمن.. تتقدم القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان ثورية بشكل سريع في محافظة مأرب لتتجه بذلك نحو حسم معركة تحرير مأرب بالكامل بما فيها مركز المحافظة اي مدينة مأرب نفسها.

إن أهمية تحرير مأرب تكمن في أنها آخر موطئ قدم لشراذم منصور هادي بشمال اليمن وكونها معقلا لجماعات تكفيرية الى جانب ذلك تعتبر محافظة مأرب غنية بثرواتها الطبيعية من نفط وغاز وذات موقع استراتيجي بالغ الاهمية , ولكل هذه الاسباب سيكون تحرير مأرب ضربة قاضية للتحالف السعودي ولمرتزقته من انصار منصور هادي والجماعات التكفيرية .ونظرا لموقعها الاستراتيجي البالغ الاهمية سيكون تحرير مأرب بداية للعد العكسي لحسم الحرب اليمنية وتكريس حقيقة هزيمة التحالف السعودي نهائيا.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا ينقل عن محافل اعلامية في تل ابيب اشارتها الى، فشل مهمة لابيد بواشنطن حول إيران، وجاء في التفاصيل .. سلطت محافل إعلامية بتل أبيب الضوء على فشل مباحثات وزير الخارجية الصهيوني يائير لابيد في واشنطن.

في هذا السياق اكد خبير شؤون الشرق الاوسط في موقع " نيوز وان" في الكيان الصهيوني " يوني بن مناخيم " ان لابيد لم يستطع اقناع المسؤولين الامريكيين بتصعيد الاجواء ضد ايران عبر تفعيل ما يسمى بالخطة "بي " في حالة فشل المفاوضات حول احياء الاتفاق النووي في فيينا ,ليعود اثرها خالي الوفاض الى تل ابيب .وحسب هذه المحافل التقى لابيد في واشنطن بكامالا هاريس وانتوني بلينكن ومسؤولين امريكيين اخرين.

حمايت ..

في مقالها الذي يحمل عنوان قالت صحيفة حمايت، فشل ولي عهد السعودية في تحسين صورته دوليا.. يواجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عزلة دولية خانقة اثر انهيار سمعته ومكانته بعد فضيحة قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القتصلية السعودية باسطنول.

إن كل محاولات بن سلمان لتحسين صورته في العالم عبر الحديث عن أصلاحات داخلية وإطلاق بالونات تهدئة إقليمية فشلت تماما فالسماح باقامة مهرجانات موسيقية وتسهيل دخول سياح من فلسطين المحتلة للسعودية وطرح مشاريع اقتصادية طموحة على الورق لم يغير من نظرة المجتمع الدولي لبن سلمان باعباره المسؤول عن جريمة قتل خاشقجي والجرائم السعودية باليمن.

سیاست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، لماذا إعترف ماكرون ؟،..الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون اعترف مؤخرا بارتكاب القوات الفرنسية في الجزائر لمجزرة رهيبة ضد الجزائريين مطلع ستينيات القرن الماضي وفي اواخر الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر راح ضحيتها الاف الجزائريين بين قتيل وجريح .

وهنا لابد من التساؤل هل الهدف من وراء هذا الإعتراف المتأخر جدا تحسين موقفه بالإنتخابات بكسب تأييد المهاجرين أم ماذا؟

وهل يرتبط هذا الاعتراف الذي تجاهل المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي على مدى 132 عاما في الجزائر بمحاولة تهدئة الاجواء المتوترة منذ مدة مع الجزائر بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها ماكرون للرئيس الجزائري , وهل ترتبط ايضا باهداف ترتبط بالمصالح الفرنسية في شمال افريقيا وحاجة باريس لموقف جزائري ايجابي.

وطن امروز ..

كتبت صحيفة وطن امروز عن العلاقات الامريكية الصينية المتوترة في مقالها، أمريكا والمفاجأة الصاروخية الصينية،.. يبدو ان اجراء الصين لتجربة ناجحة على صاروخ بالستي تفوق سرعته سرعة الصوت قد حمل صدمة جدية للولايات المتحدة.

إن هذه التجربة الصاروخية الصينية تحمل رسالة تحذير صينية واضحة لواشنطن بشأن الأوضاع في بحر الصين الجنوبي وكذلك حول تايوان. رسالة تجسد مدى جهوزية الصين عسكريا لمواجهة اي تصعيد محتمل في تلك المنطقة .

ان امريكا لم تخف قلقها العميق من خطورة هذا الصاروخ الصيني العابر للقارات , واعتبرت التجربة تصعيد صيني للتوتر, ولكن ليس من المستبعد ان تعمد الادارة الامريكية الى اعادة النظر في حساباتها في منطقة بحر الصين الجنوبي لتفادي اي انزلاق محتمل في موجهة مع التنين الصيني.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في تعليقها، مطالب بينيت المحتملة من بوتين..من المقرر ان يلتقي رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت مع الرئيس الروسي لاديمير بوتين في منتجع سوتشي بروسيا بعد ايام وذلل في اول لقاء من نوعه بين الرجلين.

إن ما يريده بينيت هو إقناع بوتين بإتخاذ موقف يدعم تصعيد الضغوط على إيران , ولكن من المستبعد تماما أن يحقق هدفه وبالطبع يراهن بينيت في نفس الوقت على تحسين العلاقات مع روسيا لتوطيد مكانته الداخلية عبر انعاش اقتصاد الكيان الصهيوني بدخول السوق الروسية , كما يراهن عبر محاولة توطيد العلاقات مع روسيا الاستعداد لدخول منطقة الشرق الاوسط لمرحلة انحسار كامل للنفوذ الامريكي عبر كسب ود بوتين لدعم مسار التطبيع.

وبالطبع لبينيت احلامه الخاصة ولكن روسيا لها نظرتها وسياساتها الاستراتيجية الخاصة بها ايضا.