17 اكتوبر كان يوما لتمجيد فقراء لبنان لكن طالته الأيادي الأجنبية

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث لبرنامج صباح جديد على قناة العالم الاخبارية قالت غدار: ان الـ 17 من اكتوبر هو تاريخ كان يمجد الام واوجاع الفقراء قبل ان تمتد ايدي السفارات والمخابرات الاجنبية كي تطال عمق هذا الحراك لتحويله الى قضية يراد منها ان تكون صرخة وطنية وشعبية بوجه سلاح المقاومة.

واضافت: ان مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني سعت في تحويل يوم الـ17 من اكتوبر يوما وطنيا من اجل الفقراء الى النيران في بيروت والمطالبة بسحب سلاح المقاومة.

واوضحت غدار ان هناك تباين في الشارع اللبناني، فهناك من يريد ان يذهب بيوم 17 اكتوبر وشعارته نحو سحب السلاح من المقاومة وتنفيذ القرار المتعلق بسجب السلاح من حزب الله وفي المقابل هناك اصوات وطنية عريقة وهي حركات مقاومة مشرفة اكدت بان شعارات الـ 17 من اكتوبر هي مطلبية ومعيشية واقتصادية.

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