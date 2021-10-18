الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. ناشطة لبنانية:

17 اكتوبر كان يوما لتمجيد فقراء لبنان لكن طالته الأيادي الأجنبية

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكدت الاعلامية والناشطة اللبنانية سحر حسين غدار ان الـ 17 من اكتوبر كان يوما تمجد فيه آلام واوجاع الفقراء في تاريخ لبنان قبل ان تطاله الايادي الاجنبية.

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث لبرنامج صباح جديد على قناة العالم الاخبارية قالت غدار: ان الـ 17 من اكتوبر هو تاريخ كان يمجد الام واوجاع الفقراء قبل ان تمتد ايدي السفارات والمخابرات الاجنبية كي تطال عمق هذا الحراك لتحويله الى قضية يراد منها ان تكون صرخة وطنية وشعبية بوجه سلاح المقاومة.

واضافت: ان مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني سعت في تحويل يوم الـ17 من اكتوبر يوما وطنيا من اجل الفقراء الى النيران في بيروت والمطالبة بسحب سلاح المقاومة.

واوضحت غدار ان هناك تباين في الشارع اللبناني، فهناك من يريد ان يذهب بيوم 17 اكتوبر وشعارته نحو سحب السلاح من المقاومة وتنفيذ القرار المتعلق بسجب السلاح من حزب الله وفي المقابل هناك اصوات وطنية عريقة وهي حركات مقاومة مشرفة اكدت بان شعارات الـ 17 من اكتوبر هي مطلبية ومعيشية واقتصادية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الى الإرهابي نفتالي.. لبنان والعراق سيشاركان في تحقيق الوعد الإلهي بتحرير فلسطين

لبنان.. 'القومي' يطالب بحل 'القوات' لاحتواء السعار الطائفي

لبنان.. جنبلاط ينتقد 'انتقائية' البيطار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السلفادور.. الآلاف يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة

الاحتلال الاسرائيلي يبدأ مناورة بحرية غير معلنة

حريق في 'ميناء الأحمدي' النفطي في الكويت

الولايات المتحدة تشكر قطر على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من أفغانستان

وزير العدل العراقي يصل طهران في زيارة رسمية

اليمنيون يستعدون لاحتفال مليوني في ذكرى المولد النبوي الشريف