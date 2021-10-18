تصريحات السيسي عن حرية التعبير تثير سخرية في مواقع التواصل

العالم - مصر

وكان السيسي ألقى كلمة في افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بمنطقة السادس من أكتوبر، قال فيها: "أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي، بس تبقى فاهمة".



كذلك أعرب السيسي عن صدمته من وجود بطاقة تموينية له باسمه مسروقة في المنيا، يستخدمها أحد المواطنين لصرف السلع التموينية المدعومة بشكل شهري.



وحول ذلك قال السيسي: "وزارة التضامن تحدثت عن ذوي الإعاقة وتنظيم بطاقات التموين، وأقول للمصريين؛ إن عدم رقمنة الدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، وبياناتنا مش واضحة، وبالتالي حدث استقرار لواقع مش دقيق، واستقرار للفساد، بدليل إنه ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيصرف بيها.. والله بتكلم بجد.. وفيه ناس موجودة ومبتصرفش بالبطاقة ومتعرفش إنها مستخدمة في منطقة أخرى".



حديث السيسي أثار سخرية واسعة بين النشطاء، خاصة أنه جاء متزامنا أيضا مع مهرجان الجونة السينمائي، الذي أثار أيضا جدلا واسعا بين النشطاء بسبب البذخ الفاحش الذي أظهره الممثلون والحضور.



وعبر الوسم، تداول النشطاء العديد من صور الفصول الدراسية المتكدسة مع بداية العام الدراسي، متسائلين: لماذا لا توجه أموال مهرجان الجونة أو أموال القصور الرئاسية والكباري والطائرات الرئاسية والسجون إلى إنشاء فصول جديدة وتحسين البنية التحتية وبناء مدارس جديدة في القرى والنجوع والمدن؟



وتساءل النشطاء أنه "كيف يمكن لدولة بها أكبر مسجد وأكبر مجمع سجن وأكبر كنيسة وأطول برج ألا يكون فيها أكبر مدرسة وأكبر مستشفى؟".



بعض النشطاء شكك في رواية السيسي حول البطاقة التموينية فقط، واعتبروها "خيالية وحجة" للتمهيد إلى التضييق على المواطنين وإلغاء بطاقات التموين.



كذلك سخر النشطاء من تصريح السيسي حول التعبير عن الرأي، مذكرين بالمعتقلين بسبب حرية الرأي والمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بنشر الأخبار أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان السيسي استطرد قائلا: " أنا عايز الناس تتكلم، بس تبقى فاهمة"، وعلى ذلك علق النشطاء ساخرين: " وأنا اللي هاحدد مين اللي فاهم ومين اللي مش فاهم، اللي فاهم هو اللي طول الوقت بيقول تحيا مصر 3 مرات وأنا ربه الأعلى، واللي مش فاهم بنيت له مجمع سجون على أعلى مستوى، علشان هناك يفهموه براحتهم".