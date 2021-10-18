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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم العلاقات مع دول الخليج الفارسي

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم العلاقات مع دول الخليج الفارسي
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في لوكسمبورغ، لمناقشة العلاقات مع دول منطقة الخليج الفارسي.

العالم - اوروبا

وذكرت هيئة العلاقات الخارجية في بيان صدر عنها مساء الأحد: "بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إلى الإمارات وقطر والسعودية، سيبحث مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي منهجه في منطقة الخليج (لفارسي)".

وأضاف البيان أن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون أيضا "العلاقات مع دول الشراكة الشرقية وعلى وجه الخصوص سبل التقارب في الاتجاهين الاقتصادي والسياسي".

كما سيبحث المجتمعون الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا والتطورات في نيكاراغوا وأفغانستان وتونس وغرب البلقان.

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