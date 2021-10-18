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زعيم المجلس العسكري في ميانمار يحمل معارضيه مسؤولية استمرار الاضطرابات

زعيم المجلس العسكري في ميانمار يحمل معارضيه مسؤولية استمرار الاضطرابات
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال زعيم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، إن المجلس ملتزم بالسلام والديمقراطية وإن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستفزازات والعنف الذي يمارسه معارضوه.

العالم - اسيا والباسفيك

وفي أول تصريحات له منذ قرار جيران ميانمار، استبعاده من قمة مقبلة لزعماء (آسيان) بسبب عدم التزامه بخارطة طريق وضعتها المنظمة وتتكون من خمس نقاط، كرر زعيم المجلس العسكري الحاكم، مين أونع هلاينغ، طرح خطة المجلس العسكري المكونة من خمس نقاط أيضا لاستعادة الديمقراطية.

ولم يتحدث مين أونغ هلاينغ، قائد انقلاب الأول من فبراير، عن قرار (آسيان) لكنه أشار إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية المحظورة والجماعات العرقية المسلحة تحاول تخريب عملية السلام التي تقودها (آسيان)".

وقال في كلمة بثها التلفزيون: "وقع المزيد من العنف بسبب استفزازات الجماعات الإرهابية" وأضاف "لا أحد يهتم بالعنف الذي يرتكبونه ويطالبوننا فقط بحل المشكلة، يجب أن تعمل آسيان لحل ذلك".

وقررت (آسيان) دعوة شخصية غير سياسية من ميانمار لتمثيلها في القمة التي ستنعقد من 26 إلى 28 أكتوبر وذلك في ضربة لم يسبق لها مثيل للقادة العسكريين الذين نفذوا الانقلاب الذي أطاح بحكومة الزعيمة أونج سان سو تشي المنتخبة.

وقال مين أونغ هلاينغ إن ميانمار تريد أن يقوم المبعوث الخاص لـ(آسيان) بزيارتها، بحسب المتفق عليه، لكن بعض الأمور التي طالب بها المبعوث لا تقبل التفاوض.

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