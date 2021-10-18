شاهد.. مراسل العالم في مأرب يتحدث عن اجواء المولد النبوي الشريف في المحافظة

العالم - خاص العالم

ووأكد مراسل العالم الزميل عبدالله الشريف على مشاركة مختلف شخصيات المحلية في مأرب في هذا المراسم ضمن الحشود التي بدأت التوافد الى ساحة الإحتفال منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم.

وأضاف مراسل العالم على ان هذا المراسم يقام لأول مرة في هذه مديرية رحيب بيحان بالتزامن مع اعلان تحرير مديرية بالكامل من قبل المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ووسط انتصارات القوات اليمنية في مختلف الجبهات ووصول هذه القوات الى مشارف مدينة مأرب.

وتتوافد منذ صباح اليوم الإثنين، الحشود الجماهيرية من محافظة صنعاء، إلى ميدان السبعين بأمانة العاصمة للمشاركة في إحياء الفعالية المركزية ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف.

واكتضت مداخل الأمانة بآلاف المشاركين القادمين من مختلف مديريات المحافظة، حاملين اللوحات والشعارات المعبرة عن الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وكان في استقبال الحشود بمناطق الصباحة وموفمبيك والحثيلي وشملان والمطار وجولة آية وخشم البكرة وارتل والازرقين والخمسين وجولة آية ودار سلم وغيرها، محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي وأعضاء من مجلس الشورى وأمين عام المجلس المحلي ووكيل أول المحافظة والوكلاء وعدد من مديري المديريات.

واستكملت اللجنة المنظمة الاستعدادات في ميدان السبعين لاستقبال أكبر حشد جماهيري ظهر اليوم احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما يستعد ميدان ملعب الثورة لاستقبال الحشود النسائية.

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