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اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية الاحتلال والإمارات وأمريكا والهند اليوم

اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية الاحتلال والإمارات وأمريكا والهند اليوم
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزراء خارجية کیان الاحتلال الإسرائيلی والولايات المتحدة والهند والإمارات سيعقدون اليوم الاثنين اجتماعا افتراضيا.

العالم _ فلسطين

وأكدت صحيفة "هآرتس" أن يائير لابيد خلال هذا الاجتماع سيبحث مع نظرائه الأمريكي أنتوني بلينكن، والإماراتي عبد الله بن زايد، والهندي سوبرامانيام جايشانكار، مستقبل التعاون الاقتصادي بين دولهم.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إجراء لابيد وبلينكن وبن زايد محادثات ثلاثية في واشنطن.

وكان لابيد وجايشانكار قد اتفقا، خلال محادثات حضورية جرت بينهما اليوم في الاراضي المحتلة على استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين أوائل نوفمبر القادم، والاعتراف المتبادل بشهادات التلقيح، بالإضافة إلى توسيع التعاون في مجالات المياه والزراعة، في مسعى لتوقيع الاتفاقات المناسبة بحلول منتصف العام القادم.

وفي أعقاب الاجتماع أقيم حفل للتوقيع على انضمام الكيان إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي تأسس في عام 2015 بمبادرة من الهند وفرنسا، وذلك بحضور وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار.

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