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أحداث لبنان الدامية في الإعلام الصهيوني

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج العين الإسرائيلية على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع اهتمام الإعلام الإسرائيلي بالأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان وخشية الإعلام العبري من الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا واحتمالات الرد وكذلك التركيز على التطبيع.

العالم - العين الإسرائيلية

ضيف الحلقة:

حسان عليان - باحث سياسي

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