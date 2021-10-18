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طريقة بسيطة ومفيدة لتسخين البيتزا.. كما لو خرجت للتو من الفرن

طريقة بسيطة ومفيدة لتسخين البيتزا.. كما لو خرجت للتو من الفرن
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

يرتبط الاستمتاع بتناول البيتزا، بتناولها طازجة بمجرد أن يقرع عامل التوصيل باب المنزل. وعندما نشبع، تأتي المعضلة دائما: هل يجب أن نرمي بقايا الطعام أم نضعها في الثلاجة؟.

العالم - منوعات

نعلم جميعا أن التسخين في الميكروويف سوف يفسد مثلثات البيتزا (سيخرج الجبن من الأعلى مغليا وستبقى القاعدة باردة) ولن يعيدها الفرن إلى عظمتها السابقة (سيخرج الجبن مقرمشا جدا)، ما يدفع الكثيرون في اليوم التالي إلى رمي المثلثات المتبقية في سلة المهملات.

تقول طاهية منزلية من نيوجيرسي تدعى تارا إن لديها الطريقة الصحيحة لتسخين البيتزا وإعادة طعمها الأصلي عالي الجودة.

عرضت تارا طريقتها على حسابها على “تيك توك”، ووفقا لها فإن أفضل طريقة لتسخين البيتزا هي وضعها في مقلاة – مع القليل من الماء.

وفي حين أنه من الشائع الاعتقاد بأن الماء سيجعل قاعدة البيتزا إسفنجية، إلا أنه في الحقيقة سيجعل الجبن فوقها لزجا ولذيذا تمامًا مثل اليوم السابق.

كل ما عليك فعله هو وضع مثلث البيتزا في المقلاة على النار، صب القليل من الماء حوله وتغطية المقلاة لمدة دقيقة واحدة.

النتيجة الرائعة التي أظهرتها في مقطع الفيديو الخاص بها تبدو مغرية بالتأكيد.

حصل فيديو تارا على 2.6 مليون مشاهدة وأكثر من 150 ألف إعجاب. وكتب أحدهم في التعليقات “اعتراف: أفضل تناولها بهذه الطريقة”، وأضاف آخر: “ما زلت أشعر بالدهشة من كمية الأشياء التي كشفها لي تيك توك أنني أخطأت طوال حياتي”.

وأكد شخص آخر: “هذه هي الطريقة الوحيدة للقيام بذلك!” وأضاف آخر: “من الآن فصاعدا لن ألقي أي مثلثات بيتزا متبقية في سلة المهملات”.

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