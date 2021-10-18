جوزيب بوريل يلتقي وزيرة الخارجية الليبية

العالم _ ليبيا

وقال بوريل في تغريدة عبر "تويتر" إنه استعرض مع الوزيرة الليبية: "آخر التطورات على الساحة الليبية، واستعداد الاتحاد الأوروبي لمرافقة ليبيا في طريقها نحو الانتخابات" المقررة في ديسمبر المقبل.

كما أشار المسؤول الاوروبي إلى أنه أثار "الوضع غير المقبول في مراكز احتجاز المهاجرين" في ليبيا، مشددا على أن معالجة أوضاعهم "مسألة أولوية".

ويأتي اللقاء غداة إعلان الوزيرة المنقوش عن "مبادرة استقرار ليبيا"، التي ترتكز على مسارين أمني-عسكري واقتصادي، وتنظيم مؤتمر وزاري دولي معني بالمبادرة نهاية الشهر الحالي.

وقالت المنقوش: "نهدف من خلال هذه المبادرة، أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد ألية وطنية، وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتناسق مع هذه الرؤية، ووضع أليات ضرورية لضمان استقرار ليبيا، خاصة مع قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية ديسمبر القادم".