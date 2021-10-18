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أميركا وجورجيا يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري

أميركا وجورجيا يوقعان مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الجورجي جونشير بورشولادزه، اليوم الإثنين، اتفاقية بشأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

العالم ـ أوروبا

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية -في بيان أوردته على موقعها الإلكتروني- أن أوستن وبورشولادزه وقعا على مذكرة تفاهم معنية بتعزيز التعاون التدريبي المشترك بين واشنطن وتبليسي، مشيرة إلى أن الهدف هو مساعدة وزارة الدفاع الجورجية على أن تصبح أكثر كفاءة وفاعلية بما يصب في مصلحة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكر البيان أن الجيش الأمريكي سيقدم دعما استشاريا لوزارة الدفاع الجورجية.

من جهته، قال وزير الدفاع الجورجي للصحافيين إن جورجيا ما زالت تأمل في أن يضعها تعاونها على طريق العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي، وهو تطلع قديم لكن أوستن لم يتحدث عنه.

وأضاف جونشير بورشولادزه "لقد وقعنا وثيقة بالغة الأهمية تقودنا إلى مرحلة جديدة من التعاون مع الولايات المتحدة، وتنص على تعزيز القدرات الدفاعية لجورجيا ومستوى أعلى من الردع والتوافق مع معايير الناتو".

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