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أمير عبداللهيان: على حكام أفغانستان مواجهة الأعمال الإرهابية بصورة فاعلة

أمير عبداللهيان: على حكام أفغانستان مواجهة الأعمال الإرهابية بصورة فاعلة
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الانفجار الدموي الذي أودى بأرواح عشرات المصلين في قندهار جنوب أفغانستان، داعيا السلطات الأفغانية لمواجهة الأعمال الإرهابية.

العالم-ايران

وخلال دعوته نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، في اتصال هاتفي، إلى المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني، شدد عبد اللهيان على "ضرورة إدانة استهداف المصلين في قندهار الأفغانية من قبل جميع دول الجوار الأفغاني والعالم برمته".

ودعا "حكام أفغانستان إلى تحمل المسؤولية في توفير الأمن للشعب الأفغاني ومواجهة الأعمال الإرهابية بصورة فاعلة".

من جانبه، رحب قريشي باجتماع طهران، معتبرا أنه "مبادرة مشتركة من قبل الدولتين لجلب السلم والاستقرار إلى أفغانستان".

وشدد على أهمية الاجتماع بالنسبة للشعب الأفغاني".

وندد بـ"الجرائم الإرهابية التي شهدتها أفغانستان"، آملا "عدم تمكن الجماعات الإرهابية من تثبيت موقعها في هذا البلد".

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أمير عبداللهيان: على حكام أفغانستان مواجهة الأعمال الإرهابية بصورة فاعلة

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