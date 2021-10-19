بالفيديو.. اعترافات المسؤول عن تفجير الكرادة عام 2016

العالم-العراق

وقدم الإرهابي غزوان الزوبعي اعترافات عرضتها العراقية الإخبارية، عن كيفية تنفيذ تفجير الكرادة الدامي وتفجيرات أخرى في العاصمة بغداد.

وقال الزوبعي: "كنا نستهدف منتسبي القوات الأمنية خلال عامي 2010- 2011 عن طريق استهداف السيارات الحكومية التي تصلنا أرقامها".

وأضاف: "كنا ننقل المواد والأشخاص من الموصل ثم إلى الحويجة ومن الحويجة إلى جبال حمرين ومن ثم تتوجه إلى بغداد وأبرز ما تم نقله عبر هذه الطريقة عجلة الستاركس التي استخدمت باستهداف الكرادة عبر عملية انتحارية، إذ تحرك المنفذ من جبال حمرين إلى بغداد وصولاً إلى الكرادة ومن ثم نفذ التفجير".

وتابع: "أيضاً تم بنفس الطريقة نقل عجلات مفخخة استهدفت المواطنين من بينهم زوار الإمام الكاظم "ع" في مفرق الدورة وايضاً دائرة التقاعد في منطقة الشواكة ومرطبات الفقمة في الكرادة".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، الإطاحة بالمسؤول عن جريمة تفجير الكرادة في العاصمة بغداد.



وانفجرت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عام 2016، سيارة مفخخة في منطقة الكرادة وسط بغداد، تسببت في اندلاع نيران هائلة في السيارات والحافلات والمتاجر، نتج عنها استشهاد 292 وجرح أكثر من 200 آخرين.