روسيا لا ترى أي تهديد فيما يتعلق بتقارير حول اختبار الصين لأسلحة فرط صوتية

العالم- روسيا

وأضاف المتحدث باسم الكرملين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تعليقا على تقارير تحدثت عن اختبار الصين لصاروخ فرط صوتي قادر على حمل رؤوس نووية: "لدينا علاقات تحالف وشراكة مع الصين، والصين تعمل على تطوير قواتها المسلحة وأنظمة أسلحتها، دون تجاوز إطار أي التزامات دولية".

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن الصين أطلقت في أغسطس الماضي، صاروخا فرط صوتيا قادرا على حمل رأس نووي.

من جانبها نفت بكين صحة هذه التقارير، وأعلنت أنها لم تختبر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، بل نوعا جديدا من المركبات الفضائية.