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السيسي: نتمسك بوحدة سوريا ونرفض محاولات فرض الأمر الواقع

السيسي: نتمسك بوحدة سوريا ونرفض محاولات فرض الأمر الواقع
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تمسك بلاده واليونان وقبرص بوحدة سوريا، ورفضها محاولات فرض الأمر الواقع هناك.

العالم- مصر

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء رفقة الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة اليونانية أثينا: "هناك توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن التمسك بوحدة وسيادة سوريا ورفض محاولة بعض القوى الإقليمية فرض الأمر الواقع هناك".

كما شدد السيسي على رفض قادة الدول الثلاث أي محاولة من قبل ما سماها "قوى إقليمية" لتغيير ديموغرافية بعض مناطق الدولة السورية.

ورأى مراقبون ان الرسالة كانت موجهة الى تركية حيث تشهد العلاقات بين قبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى توترا ملحوظا منذ العام الماضي.

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السيسي: نتمسك بوحدة سوريا ونرفض محاولات فرض الأمر الواقع

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