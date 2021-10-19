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مباحثات هاتفية بين أميرعبداللهيان ونظيره العماني

مباحثات هاتفية بين أميرعبداللهيان ونظيره العماني
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي اليوم مع وزير خارجية مملكة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، على أهمية الدول الجارة في السياسة الخارجية للحكومة، مؤكدا على مواصلة المشاورات مع عمان حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية.

العالم - إيران

وأشار وزير الخارجية الإيرانية في معرض إشارته إلى ضرورة زيادة التعاون في جميع القطاعات، إلى أن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لتنفيذ الاتفاقات والمشاريع والخطط السابقة المتفق عليها بين البلدين.

وأكد الجانبان في هذه المحادثة على ضرورة استمرار المشاورات بين البلدين في مختلف المجالات الإقليمية والدولية، وأعربا عن أملهما في أن تشهد هذه الفترة زيادة في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، أعرب أميرعبد اللهيان عن قلقه العميق من تصاعد العنف في أفغانستان، لا سيما فيما يتعلق بالعمليات الإرهابية التي تقوم بها قوات داعش.

وجدد وزير الخارجية العماني، في هذا الاتصال الهاتفي، دعوة نظيره الإيراني للسفر إلى مسقط.

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