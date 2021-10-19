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أبو الغيط يتوجه إلى تونس وليبيا

أبو الغيط يتوجه إلى تونس وليبيا
الثلاثاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

يبدأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى كل من تونس وليبيا للمشاركة في اجتماعات تعقد في الدولتين.

العالم - ليبيا

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن الأمين العام سيشارك في افتتاح الدورة 21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، المقرر عقده في تونس تحت شعار "دورة التواصل والتجديد"، وهو المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية التابع للجامعة.

وأشار المصدر إلى أن الأمين العام سيشارك كذلك في عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان، أبرزها الجلسة الختامية لمؤتمر الإعلام العربي، الذي يناقش أبرز القضايا والتحديات الماثلة حاليا أمام الإعلام العربي، وافتتاح معرض "الأسبو" للإذاعة والتلفزيون وسوق البرامج الذي سيقوم بعرض أحدث الانتاجات السمعية والبصرية في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

كما سيقوم الأمين العام بافتتاح الفندق المملوك لاتحاد إذاعات الدول العربية، والذي سيساهم بلا شك في دعم إمكانيات الاتحاد في الاسهام في تطوير العمل الإعلامي العربي.

هذا ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام خلال الزيارة مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ونجلاء بودن، رئيسة الوزراء.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام بعد ذلك إلى ليبيا يوم 21 أكتوبر، للمشاركة في اجتماع وزاري هو الأول الذي تستضيفه ليبيا منذ سنوات حول مبادرة استقرار ليبيا.

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