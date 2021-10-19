لبنان: الخميس الأسود وتداعياته..!

العالم - مقالات وتحليلات



شغلت هذه المجزرة الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، واحتلت مساحات واسعة من وسائل الإعلام والتواصل والجلسات واللقاءات الخاصة والعامة....!

اختلفت الآراء وتباينت المواقف بين فريق وآخر، وعلى الرغم من إقرار الجميع بأنها جريمة لا تُغتفر، اتهم البعض الضحايا والشهداء وهم قلة مفضوحة وتاريخها يشهد عليها....!

ماحصل أقلق الجميع وخاصة من يهمهم وحدة البلد وحلحلة أزماته المتراكمة ودفعهم باتجاه الحدث.....!

فالحكومة ارتبكت، ولولا عمرها القصير واستحاله تشكيل حكومة في ظروف معقدة، لاستقالت، حتى هذا الأمر ما زال خياراً قائماً.....!

على الصعيد الشعبي، ساد القلق والخوف وعادت بهم الذاكرة إلى الزمن الأسود، في سنوات الحرب الأهلية....!

ارتفعت أسعار السلع الضرورية وانخفضت قيمة الليرة مجدداً....!

أقفلت المدارس والجامعات مع بداية عام دراسي بعد مرور سنتين على إقفالها...!

أمام هذه الوقائع الحزينة والمؤلمة، يقتضي وبتوجب على أصحاب القرار سياسياً وأمنياً وقضائياً الإسراع وعدم المماطلة بفضح المفضوح وكشف المستور واعتقال الرأس المدبر بصرف النظر عن انتمائه ومشغليه...!

نحن أمام فرصة تاريخية لوضع حجر أساس لقيام وطن لكل أبنائه، لا لاستمرار عصابات باعت جماجمها لشياطين الأرض والسماء...!

فلتكن الخطوة الأولى على درب العدالة....!

أما مجلس القضاء الأعلى، فأنتَ على موعد يوم الثلاثاء القادم لتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود في قضية مرفأ بيروت وقاضي التحقيق العدلي....!

هل يكون الخميس هو يوم الفصل بين الحق والباطل.....؟!

*د.نزيه منصور