الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا تهاجم بيان قمة مصر واليونان وقبرص وتعتبره ضد أنقرة

تركيا تهاجم بيان قمة مصر واليونان وقبرص وتعتبره ضد أنقرة
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبرت وزارة الخارجية التركية، البيان الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، حول عدم انتهاك المياه الدولية لقبرص واليونان في شرق المتوسط، أحد “مظاهر العداوة” ضد أنقرة.

العالم- تركيا

وقالت الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء إن “البيان الصادر عن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص هو مظهر جديد من مظاهر العداوة لليونان وقبرص ضد تركيا”.

وأضافت أن “توقيع مصر على البيان يظهر عدم إدراك الإدارة المصرية للجهة الحقيقة التي يجب أن تتعاون معها شرقي المتوسط”.

وتابعت أن “تركيا تدعم مشاريع الطاقة التي تزيد التعاون بين دول المنطقة، ويجب أن تراعي مشاريع الطاقة شرقي المتوسط حقوق ومصالح تركيا وقبرص الشمالية”.

وعقدت اليوم بالعاصمة اليونانية “أثينا” قمة آلية التعاون الثلاثي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، تم خلال القمة التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلبه تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فضلاً عن مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءاً من الأمن الإقليمي.

كما تم التأكيد على أهمية التبادل الدوري والمنتظم للرأي والتنسيق الوثيق للمواقف إزاء عدد من القضايا التي ترتبط باستقرار المنطقة، ومن ضمنها الملف الليبي.

روابط ذات صلة

تركيا.. أوامر باعتقال 158 شخصا في إطار استهداف شبكة غولن

واشنطن: نواصل المشاورات مع أنقرة بشأن "إف-35"

تركيا تستدعي سفراء 10 دول لهذا السبب...

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

موقع ذا فيرج: فيسبوك تعتزم تغيير اسمها

لبنان.. نائب عن حزب "القوات اللبنانية" يحضر جلسة نيابية وبحوزته مسدس حربي

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته في مسيرات العودة شرق غزة

الإفراج عن الحاج القار إبراهيم اوقلو بعد ساعات من الاستجواب 

العراق.. مفوضية الانتخابات تعلن عدد الشكاوى ليوم الاقتراع

بالصور.. اعتصام في بغداد ضد نتائج الانتخابات التشريعية