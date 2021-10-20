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أول سفير مصري في قطر بعد الأزمة الخليجية يسلم أوراق اعتماده

أول سفير مصري في قطر بعد الأزمة الخليجية يسلم أوراق اعتماده
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

تسلم وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير مصر الأول لدى قطر منذ انتهاء الأزمة الخليجية التي اندلعت صيف 2017، عمرو الشربيني.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن آل ثاني "تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية".

وتمنى آل ثاني للشربيني، حسب الوكالة، "التوفيق والنجاح في أداء مهامه، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والارتقاء".

وفي 15 سبتمبر الماضي تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أوراق اعتماد السفير فوق العادة والمفوض من قطر لدى القاهرة، سالم بن مبارك آل شافي.

وقررت مصر في 23 يونيو الماضي تعيين الشربيني سفيرا فوق العادة لدى قطر، وتلاه بنحو شهر قرار الدوحة تعيين آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى القاهرة.

ووقعت قطر والسعودية ومصر والإمارات والبحرين يوم 5 يناير على بيان العلا في السعودية، الذي أنهى الأزمة المندلعة عام 2017 بين الدوحة من جهة والرياض والقاهرة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى.

واتفقت قطر ومصر يوم 20 يناير على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وذلك بعد أن تمت إعادة حركة الطيران يوم 18 من الشهر ذاته.

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