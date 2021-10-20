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وزير داخلية سوريا: سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على تفجير حافلة بدمشق أينما كانوا

وزير داخلية سوريا: سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على تفجير حافلة بدمشق أينما كانوا
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

توعد وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون بملاحقة الأرهابيين الذين أقدموا صباح اليوم الأربعاء على جريمة تفجير حافلة ركاب عسكرية بالعاصمة بدمشق.

العالم-سوريا

وأكد اللواء الرحمون في تصريح لقناة السورية أن العمل الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بحافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق “جرى بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية وإن من لجأ وخطط لهذا الأسلوب الجبان كان يرغب أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين”.

وأوضح اللواء الرحمون أنه “ستتم ملاحقة الأيادي الآثمة وسيتم بترها أينما كانت” مؤكداً أنه “لن يتم التخلي عن ملاحقة الإرهاب.. وسنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا”.

وارتقى 14 شهيداً ووقع جريحان في وقت سابق اليوم جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة المبيت عند جسر الرئيس بالعاصمة دمشق.

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