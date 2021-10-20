حماس تدعو المؤسسات الحقوقية لإنقاذ حياة الاسير مقداد القواسمي

العالم-فلسطين

وأشاد القانوع بصمود الأسير القواسمي، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ ما يزيد على 90 يوما على التوالي، رفضا لقرار الاعتقال الإداري الظالم بحقه.

وأكد على أن قضية الأسرى ستظل بشكل عام، وخاصة المضربين عن الطعام، أولوية لدى حركة "حماس"، وستعمل بكل الوسائل لإسنادهم ودعمهم حتى تحقيق أهدافهم وانتزاع مطالبهم من السجان الصهيوني.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب إعلام الأسرى أن السلطات الصهيونية نقلت الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي للعناية المركزة.

وأوضح المكتب أنه جرى نقل القواسمي للعناية في مستشفى كابلان بعد تدهور خطير في حالته الصحية.

ويواصل 6 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام داخل السجون احتجاجا على اعتقالهم الإداري.