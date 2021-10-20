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"الإسلامية المسيحية" تدين الاعتداء على احتفال المولد النبوي في القدس

الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الوحشية وغير الأخلاقية التي نفذتها شرطة الاحتلال ضد مئات المقدسيين أثناء احتفالهم بذكرى المولد النبوي الشريف.

العالم - فلسطين

وأكدت الهيئة، في بيان لها، ان الاعتداء على المواطنين العزل، خاصة الأطفال والنساء، بالضرب المبرح بالهراوات والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والمياه العادمة بتعمد، هو شكل من أشكال إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد المقدسيين.

وقالت، إن القوة القائمة بالاحتلال تحولت إلى قوة فاشية تستخدم أشكال العنف والإرهاب كافة، للانتقام من المقدسيين على مواقفهم الوطنية الرافضة للاحتلال وسياساته القمعية.

وحملت الهيئة، المؤسسة الإسرائيلية بكل أذرعها مسؤولية هذه الانتهاكات غير الإنسانية بحق المقدسيين، مؤكدة أن هذا العدوان البربري لن يفلح في زعزعة إرادة المقدسيين وإصرارهم في الدفاع عن عروبة مدينتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية.

وناشدت الهيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم إلى التحرك لوضع حدٍّ لهذه الاعتداءات الوحشية بحق المقدسيين، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

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