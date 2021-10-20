أوروبا تحث سعيّد على إعادة فتح البرلمان والأخير يرفض التدخل الأجنبي

العالم - تونس

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في نقاش بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "لا يمكن أن يظل البرلمان مغلقا لأجل غير مسمى".

ويتعرض سعيد لضغوط دولية لإعلان خارطة طريق واضحة المعالم لعودة السياسة وفق القواعد الدستورية. وأعلن في الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة جديدة.

وحث بوريل سعيد على وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان.

بالمقابل أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، "تمسكه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان، ورفضه لكل أشكال الوصاية أو التدخل في الشؤون الداخلية لبلده"، وذلك خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشدد قيس سعيد على "انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ورفضها لكل أشكال الوصاية أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها".

من جانبه، أعرب أحمد أبو الغيط عن "ثقته في المسار الديمقراطي في تونس، وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها".