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الخارجية السورية: توقيت تنفيذ تفجير دمشق يوضح أجندة رعاته السياسية

الخارجية السورية: توقيت تنفيذ تفجير دمشق يوضح أجندة رعاته السياسية
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية في دمشق يأتي في إطار استمرار محاولات التنظيمات الإرهابية ورعاتها من أجل رفع معنوياتها وخاصة في إدلب.

العالم - سورية

وقالت الخارجية: الحكومة السورية تؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في القيام بواجبها بمحاربة الإرهاب والعمل لإعادة الأمن والاستقرار لسورية وشعبها.

وأوضحت الخارجية أن توقيت تنفيذ هذا العمل الإرهابي يوضح مجدداً أجندة رعاته السياسية التي وضعت نصب أعينها استهداف سورية والشعب والمقدرات.

وأضافت الخارجية: لا يمكن تجاهل تزامن هذا العمل الآثم مع أعمال إرهابية تسعى للعبث باستقرار شعوب ودول المنطقة خدمة للكيان الإسرائيلي ولمخططات رعاة الإرهاب الرامية لاستخدامه سلاحاً سياسياً إجرامياً لتحقيق غايات تدخلية دنيئة في الشؤون الداخلية لسورية ودول المنطقة.

وقالت الخارجية: سورية تدعو المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى إدانة هذا التفجير الإرهابي واتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب.

وأعلن مصدر عسكري سوری صباح اليوم الاربعاء تعرض حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من جسر الرئيس لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة ، مما أدى إلى ارتقاء أربعة عشر شهيداً وعدد من الجرحى.

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