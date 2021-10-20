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استشهاد وإصابة 6 مدنيين بنيران العدو السعودي في صعدة

استشهاد وإصابة 6 مدنيين بنيران العدو السعودي في صعدة
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب 6 مدنيين اليوم الأربعاء، بنيران العدو السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

العالم- اليمن

واطلق جيش العدوان السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه المحلات التجارية ومنازل المواطنين في منطقة شويرة بمديرية منبه الحدودية، ما أسفر عن استشهاد مواطنان وإصابة 4 آخرين بينهم اثنين مهاجرين أفارقة.

وكان أصيب مواطن، في وقت سابق اليوم، بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة محضة بمديرية الصفراء.

إلى ذلك شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على مديرية سحار، و3 غارات على مديرية الظاهر، و3 غارات على مديرية باقم، فيما استهدف العدو السعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

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