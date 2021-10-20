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تنظيم "سرايا قاسيون" يتبنى تفجير دمشق الارهابي

تنظيم
الأربعاء ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن فصيل "سرايا قاسيون" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف اليوم الأربعاء حافلة للجيش السوري في دمشق والذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.

العالم - سورية

وقال التنظيم، في بيان أصدره مساء الأربعاء عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تمكن من استهداف الحافلة التابعة للإسكان العسكري في وزارة الدفاع بواسطة عبوات ناسفة مزروعة أسفل الباص وسط العاصمة دمشق عند منطقة جسر الرئيس ما أدى إلى مقتل 14 عنصرا وإصابة آخرين".

وتعهدت "سرايا قاسيون" بمواصلة عملياتها النوعية داخل مناطق سيطرة الحكومة ردا على ما يحصل في "الشمال المحرر"، بحسب وصفه في إشارة إلى منطقة إدلب.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية صباح اليوم الاربعاء باستشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين في تفجير إرهابي بواسطة عبوتين ناسفتين في وقت سابق من الأربعاء، وذلك أثناء مرور حافلة تابعة للجيش السوري، مشيرة إلى أنه جرى تفكيك عبوة ناسفة ثالثة من قبل أفراد عناصر الهندسة العسكرية.

وينشط تنظيم "سرايا قاسيون" الارهابي في مدينة دمشق وريفها وسبق أن تبنى عددا من الهجمات التي استهدفت الجيش السوري والفصائل المتحالفة معه.

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