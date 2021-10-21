سوریا..11 وفاة و392 إصابة جديدة بكورونا

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 40294 شفيت منها 25290 حالة وتوفيت 2457 حالة.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء و الوفاة المسجلة ليوم الأربعاء 20-10 بحسب وزارة الصحة:

الإصابات:

٩٦ في اللاذقية

٩٣ في حمص

٦٥ في حلب

٤٥ في دمشق

٤٣ في ريف دمشق

١٦ في حماة

١٥ في طرطوس

١٤ في الحسكة

٥ في القنيطرة

الشفاء:

٢٣ في حلب

٢٢ في اللاذقية

٢٠ في دمشق

٤ في ريف دمشق

٤ في حمص

٤ في السويداء

٤ في درعا

٣ في طرطوس

٣ في حماة

٣ في الحسكة

٣ في دير الزور

٢ في القنيطرة

الوفاة:

٢ في حلب

٢ في اللاذقية

٢ في السويداء

٢ في دمشق

١ في دير الزور

١ في حماة

١ في طرطوس

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.