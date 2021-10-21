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هل تعانى من قلة النوم؟ تعرف على 4 أمراض يسببها الأرق

هل تعانى من قلة النوم؟ تعرف على 4 أمراض يسببها الأرق
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قلة النوم من الأمور التى تزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، فالنوم الجيد يمنحك الطاقة ويقوى مناعتك ويحميك من العديد من الأمراض، وإذا حدث العكس فأنت عرضة للعديد من الأمراض.

العالم - صحة

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "cdc"، بعض الأمراض التى تصبح أكثر عرضة لها بسبب قلة أخذك للقسط الكافى من النوم، ومنها:

مرض السكر:

تزداد فرص ضعف التحكم في نسبة السكر بالدم عند الأشخاص المصابين بمرض السكر بسبب قلة النوم، كما أن عدم أخذ القسط الكافى من النوم أيضا يزيد من فرص الإصابة بمرض السكرى، لذا عليك النوم يوميا لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

الاكتئاب:

قلة النوم تسبب زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب، نتيجة لحدوث مشاكل فى الجهاز العصبى، وزيادة فرص الإصابة بالأرق والقلق، لذا يجب عليك علاج هذا الأمر عن طريق أخذ القسط الكافي من النوم.

السمنة:

هناك علاقة قوية بين عدم أخذ القسط الكافي من النوم والإصابة بالسمنة، فعدم القدرة على الراحة التى يحتاج إليها الجسم تزيد من تعرضه للإصابة بالسمنة.

الإصابة بأمراض القلب ومشاكل فى الأوعية الدموية

أثبتت الدراسات الطبية أن قلة النوم تزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية، وزيادة فرص التعرض والإصابة بمشاكل في القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحدوث مشاكل فى الأوعية وانسداد الشرايين، لذا عليك أخذ القسط الكافى من النوم للحفاظ علي صحة القلب.

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هل تعانى من قلة النوم؟ تعرف على 4 أمراض يسببها الأرق

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