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بالفيديو.. عرس جماعي ضخم بجزيرة كمران شمال الحديدة

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

شهدت جزيرة كمران شمال محافظة الحديدة اليمنية عرسا جماعيا كبيرا لمئة واثني عشر عريسا وعروسة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

العالم - اليمن

جزيرة كمران شمال محافظة الحديدة اليمنية، تشهد فرحة المولد النبوي بأكبر عرس جماعي، لمائةٍ واثنى عشر عريس وعروس ترعاه الهيئة العامة للزكاة، بتمويل قدره اربعين مليون ريال يمني، لتغطية هذا الفرح الاضخم وكسر الحصار المفروض على الجزيرة من قبل دول العدوان .

العرس الجماعي الذي اقيم في احد ميادين الجزيرة، حضره عدد من الضيوف والقيادات العسكرية والامنية، ورئيس الهيئة العامة للزكاة، بالإضافة الى المشايخ والاعيان والمئات من السكان، الذين اكدوا ان الهيئة لم تبخل عنهم يوما بأعمالها الانسانية او الخيرية، فبصمات مشاريعها شاهدةً على حجم السخاء المقدم .

آثار العدوان والحصار التي يعيشها المواطنين في الجزيرة، ابتداءاً من منع دول العدوان لهم من الاصطياد، وكذا تفشي الفقر والبطالة أوساطهم، ضاءلت من فرحة الكمرانيين رغم كبرها .

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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بالفيديو.. عرس جماعي ضخم بجزيرة كمران شمال الحديدة

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