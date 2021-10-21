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مناورات القوة الجوية الايرانية... تدمير اهداف سطحية بالمسيرة"كمان-12"

مناورات القوة الجوية الايرانية... تدمير اهداف سطحية بالمسيرة
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد القوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد حميد واحدي عن التنفيذ الناجح لعمليات القتال الجوي بالطائرات المسيرة ومنها تدمير الاهداف السطحية بواسطة الطائرة المسيرة "كمان-12" في مناورات "فدائيو الولاية" التي انطلقت صباح اليوم الخميس في مختلف انحاء البلاد.

العالم- ايران

وقال قائد القوة الجوية الايرانية في تصريح له بشان المناورات: ان الطائرات المسيرة "كمان-12" و"كرار" و"كيان" و"آرش" المجهزة بانواع الرؤوس الحربية وحمل انواع القنابل المطورة وبالغة الدقة قد قامت اعتمادا على مبدا المباغتة بتدمير اهداف العدو بنجاح سواء الوحدات السطحية او الرادارات الارضية.

واضاف: ان طائرات القوة الجوية قامت بتوفير مسار آمن لتنفيذ عمليات الطائرات المسيرة من خلال استخدام منظومات التشويش واحدث تقنيات الحرب الالكترونية عبر تعطيل منظومات الدفاع الجوي للقوات المعادية.

واشار العميد طيار واحدي الى استخدام الطائرة المسيرة "كمان-12" في هذه المناورات وقال: ان هذه الطائرة المسيرة باستخدامها قنابل "قائم" الذكية وبالغة الدقة والمطورة قد اصابت اهدافها بنجاح كما ان الطائرة المسيرة "كرار" المجهزة بقنابل بزنة 500 رطل وقذائف، قد تمكنت من اصابة اهدافها بدقة.

واوضح العميد واحدي بانه تم في هذه المناورات ايضا استخدام الطائرات المسيرة "كيان" و"آرش" الانتحارية بالغة الدقة لتنفيذ هجمات دقيقة على مواقع العدو المفترض من مسافات بعيدة.

ولفت الى استخدام منظومات اتصالات متطورة بهدف القيادة والتوجيه واضاف: انه تم في هذه العمليات بنجاح تنفيذ عمليات المراقبة والاستطلاع للحرب الالكترونية واختبار انواع المنظومات الاتصالاتية المتطورة للقوة الجوية باستخدام ارضيات آمنة لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وانواع منظومات تسهيلات الطيران وانواع المنظومات التكتيكية للمهمات الموكلة في الحرب الالكترونية.

وفي جانب اخر من تصريحه اكد قائد القوة الجوية بان هذه المناورات تحمل رسالة الامن والاستقرار والصداقة والسلام المستديم لدول المنطقة ورسالة الطمانة للشعب والجهوزية للدفاع والرد الحاسم على اي خطا في الحسابات يصدر من الاعداء.

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