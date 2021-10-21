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جامعة طهران تستضيف المؤتمر الدولي للغة العربية والتفاعل الحضاري

جامعة طهران تستضيف المؤتمر الدولي للغة العربية والتفاعل الحضاري
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

تقيم جامعة طهران - مجمع الفارابي، المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية والتفاعل الحضاري (الدراسات المقارنة في اللغة والأدب)، وذلك بالتعاون مع جامعة الكوفة وبمساندة جامعات رصينة ومؤسسات علمية من اربع دول هي: ايران والعراق وتركيا والجزائر، وبأربع لغات هي: العربية والفارسية والانجليزية والفرنسية.

العالم- ايران

سيستضيف مجمع الفارابي التابع لجامعة طهران، يومي 1 و2 آذار/مارس، المؤتمر الدولي الثاني للغة العربية والتفاعل الحضاري (الدراسات المقارنة في اللغة والأدب)، بالتعاون مع جامعة الكوفة وبمساندة جامعات رصينة ومؤسسات علمية من أربع دول هي: ايران والعراق وتركيا والجزائر وباللغات الاربع: العربية والفارسية والانجليزية والفرنسية.

ويسعى المؤتمر الى دعوة عدد من العلماء للاطلاع على آرائهم ومشاريعهم العلمية وما يقدمونه من اجل الانتقاع من اللغة العربية وتوظيفها في الهوية الانسانية للتفاعل الحضاري والارتقاء بالمجتمعات نحو استثمار الموروث في تعزيز القيم للولوج نحو مستقبل مشرق.

وتتمثل محاور المؤتمر في عدة امور بما فيها: الدراسات المقارنة بين العربية واللغات الشرقية كالفارسية والتركية والسريانية وغيرها من اللغات كالانجليزية والفرنسية، وأثر القرآن الكريم والنصوص الدينية في اللغات والآداب الاخرى، وصورة الآخر في الأدب العربي وبالعكس صورة الآخر العربي في الآداب الاخرى، والدراسات اللغوية بين العربية واللغات الاخرى، والعلاقات اللغوية والادبية بين العربية واللغات الشرقية في ظل العولمة، والآفاق التداولية في استعمال العربية المعاصرة في الوطن العربي وبلدان العالم الاسلامي، والآفاق المستقبلية في العلاقة بين العربية واللغات الاخرى، وإشكالية مناهج الدراسات المقارنة بين العربية والآداب الاخرى، ودور الشعوب والأمم المختلفة في إغناء التراث الأدبي العربي، ودور الاستشراق في اللغة العربية وآدابها، ودور النصارى وجهودهم في إثراء التراث الأدبي العربي عبر الترجمات والتأليفات.

وسيكون موعد انعقاد المؤتمر في يومي الثلاثاء والاربعاء 1 و2 آذار/مارس 2022. وآخر موعد لاستلام الملخصات وأوراق العمل 10 كانون الاول/ديسمبر 2021. وآخر موعد للإبلاغ عن قبول الملخصات 10 كانون الثاني/يناير 2022. وآخر موعد لاستلام البحوث الكاملة 10 شباط/فبراير 2022.

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