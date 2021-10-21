الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

خلال لقاءه عبدالحميد الدبيبة...

لعمامرة يجدد دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا

لعمامرة يجدد دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفادت الخارجية الجزائرية اليوم الخميس بأن الوزير رمطان لعمامرة التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، وجدد دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا.

العالم ـ الجزائر

وقال لعمامرة إنه أجرى محادثات ثرية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ومع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قبيل انطلاق أشغال المؤتمر الدولي.

وأكد الدبلوماسي الجزائري أنه أعرب عن دعمه لهذه المبادرة التي يأمل أن يكون لها الأثر البالغ في الدفع بالعملية السياسية الجارية.

وقالت الخارجية الجزائرية إن لعمامرة بحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي يائيل لمبرت الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية.

واستقبل رمطان لعمامرة بالعاصمة الليبية طرابلس مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية وجددا التزامهما المشترك للدفع بالسلم والأمن في المنطقة.

وكتب لعمامرة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "على هامش مؤتمر ليبيا، استقبلت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي المكلفة بشؤون الشرق الأدنى، يائيل لمبرت، حيث تبادلنا وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية، مجددين التزامنا المشترك للدفع بالسلم والأمن في المنطقة".

وإلى جانب لقاءاته مع السلطات الليبية العليا، من المقرر أن يجري وزير الشؤون الخارجية على هامش مشاركته في مؤتمر طرابلس، لقاءات مع نظرائه من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة.

ويشارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية في أشغال المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا بدعوة من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، للتأكيد على موقف الجزائر الثابت وتضامنها الدائم مع الشعب الليبي من أجل استعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية.

روابط ذات صلة

هذا ما دعا إليه مؤتمر دعم الاستقرار بليبيا اليوم

لعمامرة يتحدث عن ضرورة دبلوماسية 'يقظة واستباقية' لمواجهة التهديدات

لافروف يبحث مع لعمامرة التعاون الروسي-الجزائري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة اليمنية تندد قصف مخازن الأدوية من قبل العدوان السعودي

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية الأوضاع في أفغانستان

فيلم "البطل" للمخرج "اصغر فرهادي" يمثّل السينما الايرانية في اوسكار 2022

خلال لقاءه عبدالحميد الدبيبة... لعمامرة يجدد دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا

عبدالسلام: قصف صنعاء تم بغطاء بيان مجلس الأمن المنحاز للعدوان

شراكة مشؤومة بين جعجع والرياض لاشعال حرب اهلية في لبنان