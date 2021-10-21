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فيلم "البطل" للمخرج "اصغر فرهادي" يمثّل السينما الايرانية في اوسكار 2022

فيلم
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة اختيار افلام السينما الإيرانية لاكاديمية الأوسكار في اجتماع لها، اختيار فيلم "البطل" A HERO للمخرج الايراني الشهير "أصغر فرهادي" ليمثّل السينما الإيرانية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

العالم- ايران

وأعلن الدكتور "رائد فريد زاده" مدير لجنة اختيار افلام السينما الإيرانية لاكاديمية الأوسكار: إثر التغيير في قوانين الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية والتغيير في الموعد النهائي للمشاركة في الفترات الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، بدأ عمل هذه اللجنة بمراجعة 44 فيلما إيرانيا معروضا وتوصّلت لجنة الاختيار الى قائمة من 3 أفلام.

وأوضح فريد زاده ان اللجنة توصلت الى اختيار فيلم "البطل" للمخرج أصغر فرهادي كخيار نهائي وسيتم تقديمه كممثل للسينما الإيرانية في حفل الأوسكار 2022.

وتضم اللجنة هذا العام، الفنانين المقترحين من دار السينما، ومن بينهم "محمد علي نجفي" (مدير ورئيس مجلس إدارة دار السينما)، "بريوش نظريه" (ممثل)، "مهدي سجاده تشي" (كاتب سيناريو)، "محمد مهدي عسكربور" (مخرج ومدير مهرجان فجر السينمائي الدولي)، شادمهر راستين ( كاتب سيناريو)، "فريدون جيراني" (كاتب سيناريو ومخرج)، "رسول صدر عاملي" (منتج ومخرج)، و"رامين حيدري فاروقي" (مخرج) والدكتور "رائد فريد زاده" (مساعد الشؤون الدولية لرئيس مؤسسة فارابي السينمائية الايرانية).

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فيلم "البطل" للمخرج "اصغر فرهادي" يمثّل السينما الايرانية في اوسكار 2022

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